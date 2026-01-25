Oelsnitz/Vogtland - Ein 75-Jähriger ist in Oelsnitz im Vogtland mit seinem Auto tödlich verunglückt. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er kurz vor einer Kreuzung von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gekracht, wie die Polizeidirektion Zwickau informierte. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Staatsstraße 311 habe wegen des Unfalls für drei Stunden voll gesperrt werden müssen.