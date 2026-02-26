Nur als Gruppensieger der Qualifikation geht's direkt zur Fußball-WM nach Brasilien. Vor dem Auftakt in Dresden ist Nationalspielerin Senß zuversichtlich.

Der Blick geht nach vorn bei Elisa Senß und den deutschen Fußballerinnen. (Archivbild)

Frankfurt/Main - Für Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß ist das DFB-Team vor dem Auftakt der WM-Qualifikation gegen Slowenien nicht mehr weit von der Weltspitze entfernt. „Es fehlt nicht mehr so viel, um an andere Top-Nationen dranzukommen. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg“, sagte die 28 Jahre alte Mittelfeldantreiberin von Eintracht Frankfurt in einer Medienrunde auf dem DFB-Campus in Frankfurt.

Die DFB-Auswahl, in der Weltrangliste des Weltverbands FIFA aktuell Dritter hinter Weltmeister Spanien und den USA, spielt am 3. März (17.45 Uhr/ARD) in Dresden gegen Slowenien und am 7. März (18.00 Uhr/ZDF) in Stavanger gegen Norwegen. Für das Heimspiel in Sachsen hat der Verband bislang knapp 17.000 Tickets verkauft.

Nur der Gruppensieger fliegt direkt nach Brasilien

Dritter Quali-Gegner ist am 14. und 18. April Österreich. Für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien qualifiziert sich das deutsche Team nur als Gruppenerster direkt. Dieses Ziel verfolge jede Spielerin, sagte Senß.

Ein Lob gab's für Bundestrainer Christian Wück. Dieser lege viel Wert darauf, dass sich die Spielerinnen individuell weiterentwickeln, führte Senß aus. Der 52 Jahre alte Ex-Profi sei „sehr ehrgeizig“ und fordere viele Details ein, etwa „eine gute Passqualität“.