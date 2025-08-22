Meppen - Eine ganze Serie von Werkzeugdiebstählen hält die Polizei im Emsland in Atem. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen sei es in Meppen zu mehreren Diebstählen aus Firmenfahrzeugen gekommen, der Schaden liege Schätzungen zufolge insgesamt bei über 12.000 Euro, teilte die Polizei mit. Unklar war zunächst, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. In zwei Fällen nahmen die unbekannten Täter hochwertige Werkzeuge im Wert von rund 4.000 und etwa 4.300 Euro mit, in zwei weiteren Fällen waren die Schäden etwas geringer. Die Polizei sucht nach Zeugen.