Gidsel hat mit 13 Treffern die Füchse zum Sieg gegen Kielce geworfen, Torhüter Milosevljev mit 17 Paraden im Spiel gehalten. Beide Spieler mussten dabei auf das gewohnte Schuhwerk verzichten.

Warschau/Berlin - Mit neuem Schuhwerk haben die Füchse-Spieler Mathias Gidsel und Dejan Milosavljev zum Sieg in der Champions League bei KS Kielce beigetragen. Bei der Ankunft auf dem Flughafen in Warschau am Mittwoch fehlte vier Spielern das Gepäck, das auch am Donnerstag nicht auftauchte. Die Spieler mussten aktiv werden und sich auf die Suche nach neuen Schuhen machen, wie der Verein auf Instagram mitteilte.

Mit der Hilfe eines Kielce-Spielers wurden vor dem Spiel neue Hallenschuhe eingekauft, sodass der Welthandballer und der Weltklassetorhüter nicht barfuß auflaufen mussten. Im neuen Schuhwerk zeigten sowohl Gidsel als auch Milosavljev einmal mehr großartige Leistungen. Der Rückraumspieler warf 13 Tore zum 37:32-Erfolg, der Torhüter brachte die gegnerischen Spieler mit 17 Paraden an den Rand der Verzweiflung.

Nach dem dritten Sieg im dritten Match der europäischen Königsklasse feierten die Berliner auf Instagram nicht den „Man of the Match“, sondern „Shoes of the Match“.