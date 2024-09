Seit sieben Jahren können gleichgeschlechtliche Paare in Sachsen-Anhalt heiraten. 1.655 haben das seitdem getan. Frauen machen einen etwas größeren Anteil aus als Männer.

In Sachsen-Anhalt haben sieben Jahre nach der Einführung der Ehe für alle 1.655 Paare geheiratet. (Symbolbild)

Halle - Sieben Jahre nach der Einführung der „Ehe für alle“ haben sich 1.655 gleichgeschlechtliche Paare in Sachsen-Anhalt das Ja-Wort gegeben. 482 davon ließen ihre vorherige Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Frauen heirateten seit der Einführung am 1. Oktober 2017 fast 200 Mal öfter als Männer. Damit machen die lesbischen Ehepaare rund 56 Prozent aus.

Im Schnitt sind schwule und lesbische Paare den Daten zufolge bei der Eheschließung ein wenig jünger als der Durchschnitt in Sachsen-Anhalt: Männerpaare heirateten mit knapp 41 Jahren (Männer insgesamt: 43 Jahre), Frauenpaare mit etwa 37 Jahren (Frauen insgesamt: 40 Jahre).

Im vergangenen Jahr gab es 209 gleichgeschlechtliche Hochzeiten (93 Männer- und 116 Frauenpaare), wie es hieß. In neun Fällen ließen die Menschen ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Damit lag der Anteil der gleichgeschlechtlichen Eheschließungen im vergangenen Jahr bei rund 2,5 Prozent der insgesamt 8.469 im Land.