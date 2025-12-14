In Weener kommt es in der Nacht zu einem Brand. Sieben Menschen werden verletzt - zwei davon schwer. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Weener - Bei dem Brand einer Gartenhütte in Weener (Landkreis Leer) sind in der Nacht sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden fünf Personen leicht verletzt, zwei Frauen im Alter von 30 und 36 Jahren erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Das Feuer war gegen 23.30 Uhr gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es zuvor zu einer Verpuffung, einer explosionsartigen Entzündung. Die Gartenhütte brannte vollständig nieder. Der Brand wurde in der Nacht gelöscht. Die genaue Ursache ist bislang unklar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.