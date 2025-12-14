Nach einem Unfall im Landkreis Nordsachsen musste ein siebenjähriges Mädchen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher, der nach dem Crash weiterfuhr.

Mockrehna/Doberschütz - Eine Siebenjährige ist nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Nordsachsen ins Krankenhaus gebracht worden. Den Unfall verursachte laut Polizei eine Person, die zum Überholmanöver auf die Gegenspur ausscherte und nach dem Unfall weiterfuhr.

Als dieses überholende Fahrzeug einem 44-Jährigen auf der Bundesstraße von Doberschütz in Richtung Mockrehna entgegengekommen sei, habe dieser eine Gefahrenbremsung durchgeführt. Infolgedessen konnte ein dahinter fahrender 22-Jähriger nach Angaben der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 44-Jährigen auf.

Wie die Polizei mitteilte, mussten nach dem Unfall am Freitagabend vier Personen medizinisch betreut werden. Ein sieben Jahre altes Mädchen im Auto des 22-Jährigen musste stationär aufgenommen werden. Die anderen drei Personen seien ambulant versorgt worden.

Die Bundesstraße war nach dem Unfall für mehr als vier Stunden gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder dem unbekannten Fahrer haben.