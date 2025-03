Ein Siebenjähriger stirbt bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück in Kamenz. Zum Hergang schweigt die Polizei.

Siebenjähriger bei Baggerarbeiten in Kamenz getötet

Siebenjähriger bei Baggerarbeiten in Kamenz getötet (Illustration).

Kamenz - Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück in Kamenz nahe Dresden ist ein Siebenjähriger ums Leben gekommen. Der Junge wurde bei Baggerarbeiten am Nachmittag derart schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Maschinenführer und die Mutter des Kindes wurden medizinisch betreut. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst und die Kriminalpolizei ermitteln.