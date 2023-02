Siebter Sieg in Serie: VfL Osnabrück gewinnt in Ingolstadt

Ingolstadt - Der VfL Osnabrück hat seine Siegesserie in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Auch beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt gewannen die Niedersachsen am Sonntag mit 4:1 (3:1). Zwei Tore von Erik Engelhardt (2./45.+2) sowie die Treffer von Sven Köhler (26.) und Omar Traoré (73.) bescherten der Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger bereits den siebten Sieg nacheinander sowie den Sprung auf Platz fünf der Tabelle. Der Ex-Lübecker Calvin Brackelmann traf in der 19. Minute zum 1:1 für die „Schanzer“. Osnabrück war in diesem Spiel deutlich selbstbewusster und effizienter.