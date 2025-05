Der Hamburger SV landet einen wichtigen 4:0-Erfolg in Darmstadt und kann nächste Woche den Bundesliga-Aufstieg perfekt machen.

Sieg in Darmstadt: HSV dicht vor Bundesliga-Rückkehr

Der Hamburger SV steht dicht vor dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Darmstadt - Der Hamburger SV steht nach sieben Leidensjahren dicht vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Die Hanseaten kamen beim SV Darmstadt 98 zu einem 4:0 (1:0) und können den Aufstieg am kommenden Samstag mit einem Sieg im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten SSV Ulm perfekt machen.

Vor 17.810 Zuschauern trafen Ludovit Reis in der 23. Minute, Ransford-Yeboah Königsdörffer (58.), Davie Selke (80.) mit seinem 21. Saisontor und Robert Glatzel (90.+5) für die Hamburger, die mit 56 Punkten vorübergehend die Zweitliga-Tabellenspitze übernahmen.

Am Abend kann der 1. FC Köln (54) mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg zwar wieder vorbeiziehen. Doch dank des Erfolges geht der HSV unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz mit einem Vorsprung von vier Zählern auf den Relegationsplatz drei in den vorletzten Spieltag.

HSV nutzt erste Chance

Darmstadt war zu Beginn das aktivere Team und erarbeitete sich nach einer Viertelstunde die ersten guten Möglichkeiten. Zunächst verfehlte Killian Corredor per Kopf knapp die Führung. Wenig später scheiterte Fabian Nürnberger mit einem Distanzschuss am stark reagierenden HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes, den Abpraller setzte Isac Lidberg aus sieben Metern am Tor vorbei.

Das erste Tor fiel dann etwas überraschend auf der anderen Seite. Nach einer Ecke von Miro Muheim traf Reis per Kopf. Das gab den Gästen, bei denen Abwehrspieler Dennis Hadzikadunic kurz vor der Pause verletzt ausschied, mehr Sicherheit.

Nach dem Wechsel intensivierte Darmstadt zunächst seine Bemühungen um den Ausgleich, doch wieder trafen die effizienteren Hamburger nach einem Standard durch Königsdörffer. Nachdem ein Treffer von Jean-Luc Dompé wegen einer vorhergehenden Abseitsstellung keine Anerkennung fand, ließen in der Schlussphase Selke und Glatzel die HSV-Fans endgültig jubeln.