Aue scheint auf dem Weg zum dritten Sieg in Folge. Doch nach einer dominierenden ersten Halbzeit kommen die Gäste besser in Fahrt.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat in der 3. Fußball-Liga den dritten Sieg in Folge verpasst. Am zehnten Spieltag kam die Mannschaft von Aue-Trainer Jens Härtel gegen Rot-Weiß Essen nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Vor 8.130 Zuschauern im Erzgebirgsstadion brachte Julian Guttau die Gastgeber mit einem Doppelpack (16./42. Minute) zweimal in Führung. Tobias Kraulich (40.) und Marvin Obuz (65.) glichen jeweils aus.

Härtel hatte nach den Siegen gegen 1860 München und bei Alemannia Aachen seine Startelf unverändert aufs Feld geschickt. Und die Sachsen knüpften zunächst erfolgreich an die zuletzt guten Leistungen an. Mit einem abgefälschten Schuss ließ Guttau RWE-Schlussmann Jakob Golz keine Chance.

In der abwechslungsreichen Partie kamen die Gäste dann aber stärker auf und durch den eingewechselten Kraulich zum Ausgleich. Doch nur zwei Minuten später war Guttau mit einem schönen Schuss von der linken Strafraumgrenze erneut erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel drückte Essen auf den Ausgleich und kam nach zwei Pfostenschüssen durch den kurz zuvor eingewechselten Obuz zum verdienten Ausgleich. Essen drückte danach weiter und war dem Siegtreffer sogar näher als Aue.