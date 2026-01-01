1.830 Einsätze für die Feuerwehr, zahlreiche Brände, aber keine Verletzten bei Angriffen. Die Berliner Feuerwehr sieht die Silvesternacht vergleichsweise positiv.

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat in der Silvesternacht elf gewalttätige Angriffe auf Einsatzkräfte und Fahrzeuge gezählt. Zugleich wurde in der Bilanz festgestellt: „Hierbei wurden nach jetzigem Stand keine Rettungskräfte verletzt und keine Fahrzeuge beschädigt.“ Dennoch sei jeder Angriff einer zu viel und absolut inakzeptabel, erklärte Feuerwehrchef Karsten Homrighausen.

Insgesamt absolvierte die Feuerwehr 1.830 Einsätze zwischen 19.00 und 6.00 Uhr in ganz Berlin. Darunter waren 643 Brände, 971 Rettungs- und Krankeneinsätze sowie 216 technische Hilfeleistungen. Die Zahlen entsprechen ungefähr denen der Vorjahre. Es brannten Balkone, Wohnungen, Keller und Dächer von Einfamilienhäusern sowie ein Bahnhofsgebäude in Wedding. Von Vorteil für die Feuerwehr war dabei sicher das nasse Wetter.