Vermummte griffen in Dresden eine Straßenbahn an, beschädigten ein Auto und beschmierten eine Hausfassade. Die Polizei sucht nach der Gruppe, die unerkannt entkam.

Dresden - In Dresden haben etwa 50 Menschen in der Silvesternacht eine Straßenbahn mit Steinen attackiert. Die Gruppe hatte sich zuvor am Bischofsweg in der Neustadt gesammelt, wie die Polizei mitteilte. Sie waren vermummt und errichten aus Mülltonnen und einem Sofa eine Barrikade, die sie entzündeten.

Eine vorbeifahrende Straßenbahn bewarfen sie mit Steinen und beschmierten sie mit Graffiti. Auch einen am Straßenrand geparkten Pkw beschädigte die Gruppe mit Steinen. Eine Hausfassade wurde mit Farbe beschmiert. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Täter entkamen unerkannt.