Silvester in Berlin: Hunderte Strafbefehle und Anklagen

Nach zwei Silvesternächten in Berlin wurden mehr als 500 Strafbefehle und Anklagen erlassen. Noch mehr Ermittlungen wurden ohne Ergebnis beendet.

Berlin - Nach den vielen Straftaten in den vergangenen beiden Silvesternächten in Berlin hat die Staatsanwaltschaft in insgesamt mehr als 500 Fällen Strafbefehle erlassen oder Anklage erhoben. Zugleich sind mehr als 200 Ermittlungsverfahren aus den Jahreswechseln 2023/2024 und 2024/2025 noch offen, wie aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Jan Lehmann hervorgeht.

Allerdings wurden auch etwa 900 Ermittlungen eingestellt, weil kein Täter gefasst werden konnte, weil keine Beweise vorlagen oder weil es sich um sehr geringfügige Taten handelte.

Polizei registriert zahlreiche Delikte

Die Polizei hatte Silvester vor zwei Jahren 1.957 und vor einem Jahr 2.070 Straftaten, die im Zusammenhang mit Silvester standen, erfasst. Dazu zählten vor allem Sachbeschädigungen unter anderem durch Feuerwerk, aber auch Körperverletzungen, Straftaten nach dem Waffengesetz und Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute. Nicht jedes einzelne Delikt mündete in ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft.

Nach Silvester 2023/2024 wurden knapp 500 Ermittlungen mangels Beweisen, Geringfügigkeit oder fehlendem Tatverdacht eingestellt. 172 Strafbefehle wurden erlassen, das sind etwa Geldstrafen, die von einem Gericht ohne Prozess festgelegt werden. Dazu kamen 137 Anklagen. Etwa 80 Ermittlungen laufen noch.

Auch nach der vergangenen Silvesternacht endeten etwa 400 Ermittlungen mit einer Einstellung. Es gab 107 Strafbefehle und 112 Anklagen. 158 Ermittlungsverfahren sind noch offen.

Lehmann fordert konsequente Ahndung

Der SPD-Politiker Lehmann betonte mit Blick auf Ermittlungen und Strafen: „Das ist ein enorm wichtiger Beitrag für mehr Abschreckung und ein sicheres Silvester. Entscheidend ist die konsequente Ahndung der Straftaten durch die Justiz, um rechtswidrigem Verhalten spürbare Folgen zu verleihen und das Sicherheitsgefühl zu stärken.“