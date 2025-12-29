Unbekannte werfen nördlich von Hannover Steine auf die Autobahn. Sie treffen das Auto einer jungen Frau - hatten aber auch andere Menschen im Visier. Zum Tatort hat die Polizei noch eine Frage.

Hannover - Nach einem Steinwurf auf eine Autobahn bei Hannover gibt es zwei weitere Opfer. Unbekannte hätten in der Nacht auf Sonntag von einer Brücke über die A352 einen unbekannten Gegenstand auf das Auto eines Paares geworfen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug wurde bei dem Vorfall in der Wedemark nicht getroffen und der 39 Jahre alte Mann und die 33 Jahre alte Frau blieben unverletzt.

Bereits am Sonntag war ein erstes Opfer bekanntgeworden - eine 24 Jahre alte Frau. In dem Fall hatte der Stein die Windschutzscheibe getroffen, aber nicht durchschlagen. Die Frau blieb unverletzt. Die alarmierte Polizei konnte die Täter nicht finden.

Noch ist auch unklar, von welcher Brücke genau die Steine geworfen wurden. Die Vorfälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei im Bereich der Ortschaft Bissendorf. Die Täter hätten im Bereich der Landstraße 383 oder des Isernhägener Damm gestanden. In beiden Fällen waren die Autos in Richtung Norden unterwegs. In beiden Fällen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.