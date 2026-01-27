Vor vollen Tribünen wird das Sixdays Weekend in Berlin ausgetragen. Die Bahnradfahrer könnten ihre Runden in Zukunft auf internationaler Ebene drehen.

Berlin - Das Sixdays Weekend plant eine internationale Erweiterung im fernen Osten. „Mit Abu Dhabi, Malaysia und Hongkong gibt es Letter of intent, die darauf abzielen, eine Bahnrad-Serie nach dem Berliner Vorbild zu etablieren“, sagte Valts Miltovics, Managing Director des Sixdays Weekend auf einer Pressekonferenz im CineMotion-Kino in Berlin. Auch eine Nachwuchsserie mit Standort Frankfurt/Oder werde in diesem Jahr starten, die „einen Startplatz für das Berliner Sechstagerennen“ bereithalte.

Die Expansionspläne werden durch die Kartennachfrage bei der 113. Auflage des traditionellen Berliner Sechstagesrennens am 30. und 31. Januar im Velodrom unterstrichen. Am Samstag sind alle Sitzplatzkarten ausverkauft, Karten gibt es noch für den Innenraum. Für den Vortag seien nur noch wenige Sitzplätze erhältlich, sagte Miltovics.

Kluge will Titel verteidigen

Die sportlichen Aushängeschilder werden Vorjahressieger Roger Kluge mit seinem neuen Partner Moritz Augenstein sein, die gegen die internationale Konkurrenz ihren Titel verteidigen wollen. Das Duo versucht am Freitag zudem, den seit 2018 bestehenden Weltrekord über 1.000 Meter Madison-Zeitfahren zu brechen.

Bei Musk und Partystimmung feiert zudem Maximilian Levy sein Comeback auf dem 250 Meter langen Oval und wird sich einen harten Kampf mit Robert Förstemann liefern. Der Welt- und Europameister freut sich auf das erneute Duell mit dem Rückkehrer: „Wir sind unzählige Rennen gegeneinander gefahren und das wird sicherlich ein Highlight am Wochenende. Wir werden dem Publikum eine gute Unterhaltung bieten.“

Generalprobe für Bahnrad-Europameisterschaften

Insgesamt nehmen 14 Ausdauer-Teams, sechs Sprinterinnen und sechs Sprinter, an den bis jeweils Mitternacht stattfindenden Wettbewerben teil. Für viele Athleten ist es eine Generalprobe für die Bahnrad-Europameisterschaft im türkischen Konya, die vom 1. bis 5. Februar ausgetragen werden.