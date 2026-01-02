Zum Jahresanfang melden die sächsischen Wintersportgebiete recht gute Bedingungen. Wo kommen Abfahrer und Langläufer auf ihre Kosten?

Auf Skiern durch den Gebirgswald: Nach den Schneefällen der vergangenen Tage sind vielerorts im Erzgebirge Loipen gespurt. (Archivbild)

Johanngeorgenstadt - Zu Beginn des neuen Jahres herrschen in den sächsischen Wintersportgebieten recht gute Bedingungen. Neben den großen Skigebieten laufen auch an kleineren Hängen die Lifte. Außerdem sind etliche Langlaufloipen gespurt, und auch Rodel-Fans können auf ihre Kosten kommen. Laut Wetterdienst bleibt es frostig.

Mehrere Loipen im Erzgebirge offen

Die beliebte Kammloipe Erzgebirge/Vogtland ist für Skifahrer präpariert, wie die zuständige Arbeitsgemeinschaft meldet. Der Loipenzustand sei gut, an manchen Stellen sei die Schneeauflage aber noch sehr dünn, hieß es. Die Schneehöhe reicht demnach von zehn Zentimetern in Grünbach und Muldenberg bis 20 Zentimeter in Carlsfeld und Johanngeorgenstadt.

Die Kammloipe erstreckt sich auf rund 36 Kilometern vom Vogtland ins Erzgebirge, hinzu kommen etliche Anschlussloipen als Einstiegsmöglichkeit. Sie führt auf dem Erzgebirgskamm von Johanngeorgenstadt bis nach Schöneck und trägt das Prädikat „Exzellente Loipe“.

Auch im Osterzgebirge können Langlauf-Fans in die Loipe steigen. Nach Angaben der Tourist-Information Altenberg sind in der Region mehrere Loipen geöffnet - etwa die zehn Kilometer lange Strecke durch das Kahleberggebiet sowie die Rundloipen Scharspitze und Wüster Teich.

Skiarenen und kleine Hänge befahrbar

Sachsens größtes alpines Skigebiet am Fichtelberg war am Tag vor Silvester - nach dem milden Wetter im Dezember später als von den Betreibern erhofft - in die Saison gestartet. Die Abfahrtspisten in den Skiarenen Eibenstock und Altenberg waren dank künstlicher Beschneiung schon etwas länger geöffnet.

Wer es familiärer mag, kann auch kleinere Hänge ansteuern. Unter anderem laufen die beiden Skilifte in Augustusburg, wie die Betreiber im Internet informieren. Auch im Skigebiet am Schießberg in Crottendorf ist der Schlepplift in Betrieb.

In Schöneck soll der Sessellift demnächst öffnen, wie die Tourist-Information mitteilt. Der kleine Lift werde ab Samstag laufen. In Schöneck kann auch gerodelt werden - der Rodelhang Hohe Reuth sei geöffnet.

Es bleibt winterlich kalt

In den nächsten Tagen soll es in Sachsen kalt bleiben. Der Deutsche Wetterdienst sagt für das Bergland Dauerfrost voraus. Gelegentlich soll es auch leicht schneien. Allerdings wird es in den Bergen am Wochenende auch sehr windig. Für den Fichtelberg sind Sturmböen angesagt.