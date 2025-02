Begeisterte Wintersportler sind in an diesem Wochenende im Harz unterwegs. Wie viel Schnee auf den Pisten liegt, ist allerdings sehr unterschiedlich.

Auf den Skipisten am Sonnenberg und am Wurmberg kann aktuell Ski gefahren werden.

Goslar - Die kalten Temperaturen locken auch an diesem Wochenende viele Wintersportbegeisterte in den Harz. Tagsüber soll es am Samstag maximal ein Grad Celsius warm werden, am Sonntag liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen minus ein Grad und drei Grad plus, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wie viel Schnee im Harz liegt und wo man wirklich Ski fahren kann, ist jedoch sehr unterschiedlich. Nach wie vor seien viele Pisten geschlossen, hieß es vom Harzer Tourismusverbandes.

Für Skilangläufer sind weiterhin alle Loipen gesperrt. Zum Rodeln und Abfahrt-Skifahren sind lediglich einige Pisten geöffnet. Die größte Auswahl an Strecken haben an diesem Wochenende die Winterwanderer.

Spaß im Schnee - dank künstlicher Beschneiung

Am Wurmberg bei Braunlage kann man aktuell Skifahren und Rodeln. Dort war es am Vormittag nach Angaben des Betriebsleiters Fabian Brockschmidt „richtig voll“. Auf mittlerer Höhe liege am Wurmberg etwa ein Meter Schnee.

Um diese weiße Winterlandschaft zu erzeugen, setzt Brockschmidt auf zusätzliche Beschneiung. „Wir haben heute Nacht schön Schnee gemacht“, erzählte er. Man habe die niedrigen Temperaturen von etwa minus sechs Grad in der Nacht genutzt, um die Pisten künstlich zu beschneien.

Auch die Rodelbahnen am Wurmberg sind geöffnet. Brockschmidt zeigte sich optimistisch, dass der Wintersport mit Hilfe des Kunstschnees dieses und auch nächstes Wochenende möglich ist.

Fünf Zentimeter Naturschnee

Die natürliche Schneedecke ist nur etwa fünf Zentimeter dick. Am Sonnenberg in Skigebiet Sankt Andreasberg werde nicht künstlich beschneit. Hier reiche es aber trotzdem zum Skifahren, wie der dortige Betreiber Oliver Schmidt erzählt. Ein Skilift sei geöffnet und auf der Piste sei Betrieb.