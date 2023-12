Dresden - Mozart, Richard Strauss und Operettenmusik zum Finale: Die Sächsische Staatskapelle Dresden verabschiedet sich beim ZDF-Silvesterkonzert mit Tugan Sokhiev am Pult aus dem Jahr 2023. Wie das Orchester mitteilte, sind insgesamt drei dieser Konzertabende in der Semperoper geplant - am 29., 30. und 31. Dezember.

Auch bei den Solisten setzt die Staatskapelle auf internationale Stars. Pianist Igor Levit stammt wie Sokhiev aus Russland. Außerdem sind die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz, Mezzosopranistin Štěpánka Pučálková aus Tschechien und der ukrainische Bariton Iurii Samoilov zu erleben.

Im ersten Teil des Silvesterkonzerts erklingen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart; darunter eines seiner populärsten Klavierkonzerte: das Klavierkonzert Nr. 21 in C-Dur. Auf Mozart folgen Auszüge aus Opern von Richard Strauss, dessen Werk eng mit der Semperoper und der Staatskapelle verbunden ist. Neun seiner Opern ließ Strauss in Dresden herausbringen. Den Schlusspunkt setzt ein Operetten-Potpourri aus Klassikern von Franz Lehár, Johann Strauß (Sohn) und Jacques Offenbach. Das Konzert am 31. Dezember wird vom ZDF mitgeschnitten und ab 17.30 Uhr gesendet.