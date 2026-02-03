Es bleibt eisig kalt mit Frost bis minus 14 Grad. Wegen Glatteis auf Gehwegen können jetzt auch Potsdamer Privathaushalte kostenlose Splitt abholen. (Symbolbild)

Potsdam - Kostenloses Streugut gegen vereiste Gehwege: Ab heute können Privathaushalte in Potsdam bis zu 20 Liter Splitt bei Wertstoffhöfen abholen. Die Ausgabe ist täglich bis 20.00 Uhr möglich - solange der Vorrat reicht, wie die Stadtwerke Potsdam mitteilten. Wer das Streugut abholt, muss einen eigenen Behälter dabei haben.

Die Berliner Stadtreinigung gibt wegen Eisglätte auf Gehwegen bereits seit einigen Tagen Splitt auch an Privatpersonen ab. Der Dauerfrost bleibt vorerst: In der Nacht zum Dienstag erwartete der Deutsche Wetterdienst in einigen Gebieten Brandenburgs strengen Frost zwischen minus 10 und minus 14 Grad.