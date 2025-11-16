Diebe haben auf dem Gelände eines künftigen Solarparks in der Börde große Beute gemacht. Vor allem Buntmetall lassen sie mitgehen. Sie kommen nicht nur einmal.

Osterweddingen - In den vergangenen Tagen ist das Gelände eines im Bau befindlichen Solarparks nahe Magdeburg mehrmals das Ziel von Dieben gewesen. Zuletzt entwendeten Unbekannte am Samstagabend von dem Gelände nördlich der Autobahn 14 bei Osterweddingen (Landkreis Börde) große Mengen Buntmetall und Werkzeuge, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sei seit Mittwoch ein geschätzter Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Der Bauträger hat nun die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, zudem werde die Polizei eigenen Angaben zufolge verstärkt rund um das Areal präsent sein.