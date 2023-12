Soldaten legen in Gera feierliches Gelöbnis ab

Ein Bundeswehrsoldat steht mit einer Fakel in der Hand beim Öffentlichen Gelöbnis.

Gera - Rund 100 Rekrutinnen und Rekruten der fünften Kompanie des Panzerpionierbataillon 701 in Gera haben am Donnerstagabend ihr Gelöbnis abgelegt. Sie schworen, der Bundesrepublik Deutschland zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Zuvor erhielten die Familien der Rekrutinnen und Rekruten Einblick in die Kaserne, wo die jungen Soldaten ihre nun abgeschlossene Grundausbildung absolviert hatten.

Es sei das vierte Gelöbnis in diesem Jahr gewesen, sagte Oberleutnant Florian Brück. Alle seien öffentlich gewesen. „Seit Corona vorbei ist, gehen wir wieder in die Öffentlichkeit damit.“ Kritik an solchen öffentlichen Gelöbnissen kommt etwa immer wieder aus der Friedensbewegung.