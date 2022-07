Sommer in Berlin und Brandenburg macht Pause

Potsdam - Nach drückender Hitze legt der Sommer in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen eine kurze Pause ein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, erreichen die Temperaturen am Donnerstag zwischen 21 und 25 Grad und am Freitag zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht können sie laut der Vorhersage auf 12 bis 9 Grad zurückgehen. Es weht ein schwacher West- bis Nordwestwind. Es ist meist bewölkt, bleibt aber zunächst meist trocken. Erst für den Samstag werden verbreitet Regenschauer vorhergesagt.