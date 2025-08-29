Die Sonne macht Überstunden. Und auch die Temperatur fällt höher aus als üblich. So sieht die Sommer-Bilanz des Deutschen Wetterdienstes für das Land aus.

Der August war einer ersten Auswertung des Deutschen Wetterdienstes zufolge in Sachsen-Anhalt besonders trocken und sonnenreich. (Archivbild)

Magdeburg - Der Sommer ist in Sachsen-Anhalt besonders sonnig und warm ausgefallen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf der Grundlage vorläufiger Werte mitteilte, stieg die Sommermitteltemperatur auf warme 18,6 Grad. Der vieljährige Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt bei 16,9 Grad.

Ein Höchstwert sei in Demker im Südosten der Altmark am 2. Juli mit 39,2 Grad erreicht worden, für die Station sei es ein Rekord. Im August seien zur Monatsmitte landesweit nochmal verbreitet 35 bis 37 Grad gemessen worden.

Rund 20 Prozent mehr Sonnenschein

Die Sonne habe im Sommer auch nicht mit ihrer Präsenz gegeizt. Mit rund 730 Stunden habe das Plus im Vergleich zum vieljährigen Mittelwert bei rund 20 Prozent gelegen.

Der Niederschlag in den Sommermonaten summierte sich im Land auf 166 Liter je Quadratmeter, wie der DWD weiter mitteilte. Es sei der niedrigste Wert im Ländervergleich gewesen. Bundesweit fielen rund 227 Liter pro Quadratmeter. In Sachsen-Anhalt sei der Juli wechselhaft und von Niederschlägen durchzogen, Juni und August von längeren Trockenphasen geprägt gewesen.