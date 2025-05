Schon ab Juni könnte es diesen Sommer in Mitteleuropa außergewöhnlich heiß und trocken werden. Der Grund: fehlende Niederschläge in den kommenden Wochen. Es besteht jedoch Hoffnung, dass sich die Prognosen noch einmal ändern.

Extreme Hitze und Dürre werden derzeit für den Sommer in Deutschland vorausgesagt.

Berlin. - Dieser Sommer könnte schon ab Juni extrem heiß und trocken werden. Das hat der Meteorologe Jan Schenk kürzlich in einem Beitrag bei "weather.com" angekündigt. Er bezieht sich dabei auf Prognosen des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersage (EZMWF).

Laut den Berechnungen des EZMWF soll es in den Monaten Mai und Juni nicht mehr viel Regen geben - der hätte die Sommerhitze etwas dämpfen können.

So "droht ein Hitzesommer und ein Dürresommer von nie da gewesenen Ausmaßen", schreibt Schenk. "Bleiben die Vorhersagen so, dann wird es katastrophal." Die Trockenheit könne auch zu Wasserknappheit führen.

Hurrikane könnten Hitzeprognosen für den Sommer noch ändern

Es bestehe jedoch die Möglichkeit, das in kommenden Wettervorhersagen die Lage noch einmal anders eingeschätzt werde. Die Prognosen des EZMWF seien aber sehr zuverlässig.

Vor allem Hurrikane im Nordatlantik könnten die aktuelle Wetterlage in Europa noch durchbrechen und verändern, so Schenk. Neun dieser Stürme werden in den kommenden Monaten bis November erwartet, davon vier schwere.

Laut dem Meteorologen sollte man aber trotzdem damit rechnen, "dass es sehr schnell losgehen könnte mit der Hitze".