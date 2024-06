Lastwagen stehen auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin an der Auf- und Abfahrt Magdeburg-Zentrum in einem Stau.

Magdeburg - Zum Start der Sommerferien in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen. In Sachsen-Anhalt starten die sechswöchigen Sommerferien am kommenden Montag, in Sachsen und Thüringen geht es schon diesen Donnerstag los. Die drei Bundesländer gehören damit bundesweit zu den ersten Ländern, die in die Ferienzeit starten. Noch erreichen Staus und Behinderungen auf den Autobahnen in der Region also nicht ihren Höhepunkt, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Mit jedem Bundesland, das in den kommenden Wochen hinzukommt, steigt die Wahrscheinlichkeit voller Straßen jedoch. Engpässe könne es auf den Autobahnen trotzdem schon jetzt geben - vor allem in den Baustellenbereichen auf der A9 und A2. Der ADAC rät deshalb zu einer guten Vorbereitung der Urlaubsreise und Geduld.

Besonders eng wird es demnach an den Wochenenden vom 21. Juni bis zum 4. August. Wer seine An- und Abreise flexibel gestalten könne, solle sich dienstags oder mittwochs auf den Weg machen. „Ansonsten empfiehlt es sich, außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten zu fahren, also freitags am Vormittag oder erst in den Abendstunden, samstags ganz früh oder ab dem Nachmittag und sonntags frühmorgens oder spätabends“, so der ADAC. Kritisch seien immer die Zeitpunkte, wenn Urlauber und Urlauberinnen auf Pendlerinnen und Pendler träfen. Etwas Erleichterung verspreche das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gelte, hieß es. Generell rechnet der ADAC vor allem in den Ballungsräumen Leipzig/Halle und Magdeburg sowie überall, wo es auf den Hauptverkehrsrouten Baustellen gibt mit vollen Straßen, unter anderem an den Baustellen auf der A9 zwischen Naumburg und der Landesgrenze Thüringen sowie zwischen Dessau und Coswig. Auch auf der A2 zwischen Marienborn und Eilsleben wird es voraussichtlich eng auf den Straßen.