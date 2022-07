Sommerliche Musiktage Hitzacker beginnen

Hitzacker - Die 77. Sommerlichen Musiktage Hitzacker werden am Samstag (15.03 Uhr) eröffnet. Das Kammermusik-Festival im Wendland steht unter dem Titel „Zeit.Räume“ und will gerade in schwierigen Zeiten den Wert der Kultur hervorheben. Den Auftakt des neuntägigen Programms bildet die Eröffnungsproduktion „Kokon“ mit Bas Böttcher (Slam Poetry), Yui Kawaguchi und Ruben Reniers (Tanz), Johannes Fischer (Schlagzeug, Komposition) sowie dem Kuss Quartett. Darin sollen Wortkunst, Performance, Musik und Imagination zusammengebracht werden. Am Abend (20.08 Uhr) gibt der britische Tenor Ian Bostridge mit seiner Pianistin Saskia Giorgini ein Konzert.