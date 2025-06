Sonnenschein und Werte bis zu 30 Grad Celsius werden in den nächsten Tagen in der Hauptstadtregion erwartet. Dabei bleibt es auch am Wochenende trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Donnerstag gibt es zwar noch vorbeiziehende Quellwolken, sie trüben aber das freundliche Wetter kaum. Bei 21 bis 25 Grad haben die Menschen in Berlin und Brandenburg einen nahezu ungehinderten Blick auf den Himmel. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen auf 11 bis 7 Grad ab.

Auch in den kommenden Tagen ändert sich nichts an der Wetterlage: Am Freitag werden in Berlin bereits 25 Grad erreicht. An der Grenze zu Sachsen-Anhalt sind laut DWD auch 27 Grad möglich. Pünktlich zum Start in das Wochenende am Samstag gibt es dann bis zu 30 Grad Celsius und damit perfekte Voraussetzungen für einen Badeausflug.