Leipzig - Nach einem bewölkten Vormittag mit leichtem Schneefall im Erzgebirge lockert sich die Bewölkung über Sachsen ab dem Mittag auf. In der zweiten Tageshälfte sind längere heitere Abschnitte zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt. Demnach fällt weder Regen noch Schnee. Die Temperaturen bleiben bis maximal -2 bis 0 Grad am Gefrierpunkt. Im Bergland ist es etwas kälter mit -5 bis -2 Grad. Dort ziehen zum Abend hin Windböen auf.

In der Nacht zu Montag zieht sich der Himmel aus Richtung Südwesten zu. Es kühlt auf bis zu -7 Grad ab, im Bergland bis zu -9 Grad. Gegen Morgen beginnt es zu schneien. Am Mittag lässt der Schneefall nach und kann kurzzeitig zu Regen übergehen, der teilweise gefriert. Im Bergland sind erneut Windböen zu erwarten, am Fichtelberg vereinzelt auch stürmische Böen. Im Tagesverlauf bleibt es kalt bei -3 bis 2 Grad, im Bergland -5 bis 1 Grad.