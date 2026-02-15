Dessau-Roßlau - In einem Juweliergeschäft in einem Dessauer Einkaufscenter hat eine Person am Samstagnachmittag eine Vitrine zerschlagen und ist mit Schmuck geflüchtet. Noch hat die Polizei keine Spur zu dem Täter, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag auf Nachfrage mitteilte. Auch die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest. Der Täter sei offenbar männlich und mittleren Alters, so die Polizei. Zum Tatzeitpunkt hatte er einen Schal über das Gesicht gezogen und trug eine Mütze sowie schwarze Kleidung. Er hatte eine schwarze Sporttasche dabei. Zeugenaussagen zufolge flüchtete er zunächst zu Fuß und dann mit einem schwarzen E-Scooter.