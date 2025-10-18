Das Wochenende zeigt sich freundlich und trocken, aber kühl. Nach klarer Nacht mit Frost wird der Sonntag heiter. Zum Wochenbeginn ziehen wieder mehr Wolken auf.

Berlin/Potsdam - Das Wochenende in Berlin und Brandenburg startet ruhig und trocken. Heute scheint laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vielfach die Sonne, nur im Süden ziehen zeitweise ein paar Wolken auf. Mit Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad bleibt es herbstlich kühl. Der Wind weht schwach aus Nordwest bis Nord.

In der Nacht zum Sonntag kühlt es bei klarem Himmel stark ab: Verbreitet tritt Frost auf, die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 4 Grad, in Bodennähe teils bis minus 8 Grad.

Am Sonntag setzt sich das ruhige Hochdruckwetter laut den Wetterexperten fort. Bei 10 bis 12 Grad bleibt es heiter und trocken, der Wind dreht auf Südost.

Zum Start in die neue Woche ziehen dann von Westen her Wolken auf. Am Montag kann es am Nachmittag und Abend örtlich etwas Regen geben. Die Temperaturen steigen leicht an, bleiben aber herbstlich mild.