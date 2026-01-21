Eine Luftströmung aus Skandinavien sorgt für eisige Kälte in der Region. Nachts sinken die Temperaturen teils auf minus elf Grad, tagsüber bleibt es überwiegend trocken und sonnig.

Dresden - In Sachsen sorgt eine Kaltluftströmung aus Skandinavien für frostige Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist zeitweise leichter bis mäßiger Frost bis minus neun Grad möglich, in Tal- und Muldenlagen kann es nachts und in den Frühstunden vereinzelt zu starkem Frost bis minus elf Grad kommen.

Tagsüber steigen die Werte auf null bis vier Grad, im oberen Bergland auf minus vier bis null Grad. Es bleibt trocken und sonnig, am Erzgebirgskamm kann es teils neblig sein. In den Mittelgebirgen Ost-Sachsens sind vereinzelt Windböen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag kann am Erzgebirgskamm erneut Nebel auftreten. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus sechs und minus elf Grad. Am Donnerstag wird erneut viel Sonnenschein erwartet, bei Höchstwerten von minus drei bis null Grad, im Bergland zwischen minus acht und minus zwei Grad.