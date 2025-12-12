Frost am Morgen, milde zehn Grad am Tag: In Mitteldeutschland können ein paar Regionen heute auf Sonne hoffen, in anderen bleibt es eher trüb.

Erfurt - Auf eher milde Temperaturen und teils sogar sonniges Wetter können sich die Menschen in Mitteldeutschland einstellen. Nach einem leicht nebligen und frostigen Start in den Tag ist in Sachsen und in Sachsen-Anhalt mit Höchsttemperaturen von zehn Grad sowie mit heiterem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regen werde nicht erwartet.

In Thüringen hingegen ist mit einem wolkigen Himmel, stellenweise auch ganztags mit nebelig-trübem Wetter zu rechnen. In der Nacht auf Samstag bleibe es trocken. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus ein Grad. Nebel und Frost würden erwartet.

Etwas grauer wird es laut DWD am Samstag. In Sachsen-Anhalt kann vereinzelt Regen einsetzen, in Sachsen und Thüringen bleibe es allerdings eher trocken. Die Höchsttemperaturen liegen den Tag über bei fünf bis zehn Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu ein Grad.