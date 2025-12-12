Lothar Doering führt die deutschen Handballerinnen 1993 zum WM-Titel. 32 Jahre nach dem Wunder von Oslo stehen die DHB-Frauen heute im WM-Halbfinale in Rotterdam - und sind wieder Außenseiter.

Rotterdam - Für den ehemaligen Weltmeister-Trainer Lothar Doering, der die DHB-Frauen 1993 zum WM-Titel führte, wäre ein Sieg im Halbfinale gegen Frankreich ein kleines Wunder. „Nach den Jahren ohne Medaillen wäre das schon eine echte Sensation. Die Franzosen sind ja nun die Crème de la crème“, sagte Doering bei „Sport im Osten“ des MDR vor dem Spiel heute Abend (17.45 Uhr/Sporteurope.TV/ARD) in Rotterdam.

Seit 20 Jahren haben die deutschen Handballerinnen kein Pflichtspiel mehr gegen Frankreich gewonnen. Positiv stimmen Doering die überzeugenden Auftritte der deutschen Auswahl im bisherigen Turnierverlauf. Sieben Spiele, sieben Siege. „Mit einem stabilen Abwehrverhalten, guten Gegenstoß und ganz wenigen Schwächeperioden“, lobte der 75-Jährige.

Doering glaubt an Titel für Norwegen

Den ganz großen Gold-Coup traut Doering Deutschland aber nicht zu. Im Finale, wo mit großer Wahrscheinlichkeit Norwegen warten würde, wäre dann seiner Meinung nach spätestens Endstation. „Weltmeister-Titel, schön wär's, aber Norwegen scheint mir doch zurzeit absolut die Nummer eins zu sein. Von daher ist das, was die Damen mit dem Finale vielleicht erreichen, vollkommen ausreichend, um den Frauenhandball vielleicht ein Stück vorwärtszubringen“, sagte Doering.

Olympiasieger Norwegen trifft im zweiten Halbfinale auf Co-Gastgeber Niederlande.

Wertigkeit des Frauenhandballs „ein kleines Problem“

Der DHB erhofft sich durch den Erfolg bei dieser WM einen nachhaltigen Entwicklungsschub für den Frauenhandball und mehr Sichtbarkeit. „Ich merke ja nicht viel, muss ich ganz ehrlich sein. Das wird sicher mit dem Spiel gegen Frankreich kommen, so es erfolgreich ist. Die Wertigkeit in Deutschland des Frauenhandballs ist nach wie vor ein kleines Problem“, befand der frühere Bundestrainer.

Der gebürtige Potsdamer führte die deutschen Handballerinnen 1993 zum WM-Titel. Die Nacht ging als die magische Nacht von Oslo in die DHB-Geschichtsbücher ein. Die deutsche Auswahl siegte nach Verlängerung mit 22:21 gegen den Topfavoriten Dänemark. „Ein kleines Wunder, aber die passieren halt immer wieder“, sagte der Wahl-Leipziger rückblickend.