Mit bis zu 18 Grad und viel Sonne beginnt der Frühling in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wintersportler finden trotzdem noch geöffnete Lifte in einigen Skigebieten.

Leipzig - Am Wochenende steht der meteorologische Frühlingsanfang bevor - und das Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich von seiner besten Seite. „Passend zum 1. März wird es frühlingshaft“, sagte Helga Scheef, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Trotz des milden Wetters ist in den Wintersportgebieten aber noch Skifahren möglich.

Laut DWD wird es in den nächsten Tagen sehr sonnig. Die Temperaturen erreichen am Samstag Spitzenwerte zwischen 15 und 18 Grad. „Das ist schon sehr mild für Ende Februar“, sagte Scheef. Auch der Sonntag werde frühlingshaft, allerdings auch etwas bewölkter. Zugleich bleibe es weitgehend niederschlagsfrei. Eine Rückkehr von winterlichem Wetter sei in der nächsten Woche nicht in Sicht.

Liftanlagen laufen noch

Für Skifahrer bieten sich gleichwohl noch Möglichkeiten. In Sachsen sind sowohl am Fichtelberg als auch in Eibenstock und Altenberg Lifte geöffnet, wie die Anbieter auf ihren Webseiten mitteilten. Von den 15 Liftanlagen und Skihängen im Thüringer Wald sind in Oberhof, Masserberg und Steinach noch vier geöffnet, wie der Regionalverbund mitteilte.

Im Harz liegt nach Angaben des DWD nur noch wenig Schnee. Auf dem Brocken seien es noch ein bis vier Zentimeter, sagte Scheef. „Aber das sind wirklich die letzten Reste. Der Schnee schmilzt weiter.“