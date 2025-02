Wolken und Sonne wechseln zum Wochenstart in Berlin und Brandburg einander ab. Dabei ist es mäßig kalt und es bleibt trocken. Am Mittwoch aber ändert sich die Lage.

Potsdam - Mäßig kaltes und zumeist trockenes Winterwetter bestimmt den Wochenstart in Berlin und Brandenburg. Zeitweise lässt sich auch die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte.

Der zunächst stark bewölkte Himmel reißt im Tagesverlauf auf - am Nachmittag beginnend an Oder und Neiße bis zur Prignitz und dem Elbe-Elster-Kreis. Die Temperaturen liegen bei zwei bis sechs Grad, in Berlin werden der Vorhersage zufolge um vier Grad erwartet. In der Nacht kühlt sich die Luft auf bis zu minus fünf Grad ab.

Sonnig und trocken beginnt der Dienstag, ehe ab dem Nachmittag von Sachsen-Anhalt her Wolken aufziehen. Bei einem bis fünf Grad bleibt es noch weitgehend trocken. Am Mittwoch fällt bei bis zu drei Grad etwas Schnee.