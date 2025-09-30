Hannover - Der Herbst zeigt sich in Niedersachsen und Bremen von seiner freundlichen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, kann es westlich der Weser am Morgen stellenweise Nebel geben, sonst bleibt es heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen etwa 16 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste auch mäßig. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es im Binnenland auf 4 bis ein Grad ab, örtlich ist leichter Bodenfrost möglich. An der See liegen die Tiefstwerte bei etwa 8 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter überwiegend heiter bis sonnig. Im Bergland und an der Küste erreichen die Temperaturen etwa 14 Grad, sonst bis zu 16 Grad. In der Nacht sind Temperaturen bis zu null Grad möglich, vielerorts tritt Bodenfrost auf.

Auch der Donnerstag bringt Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad. Es bleibt trocken, der Wind weht schwach bis mäßig. Nachts wird es im Binnenland erneut kühl mit Tiefsttemperaturen um 9 Grad auf den Inseln und 6 bis ein Grad im Binnenland. Örtlich kann es Bodenfrost geben.

Am Freitag bleibt es meist heiter, nur westlich der Weser ziehen dichtere Wolken auf. Bei 14 bis 16 Grad bleibt es zunächst trocken. Erst in der Nacht zu Samstag setzt Regen ein. Zugleich frischt der Wind auf - an der Küste drohen stürmische Böen, auf den Inseln am Samstagmorgen sogar schwere Sturmböen.