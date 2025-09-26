Nach dem wechselhaften Wetter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende auf viel Sonne und Temperaturen bis zu 19 Grad freuen.

Berlin - In Berlin und Brandenburg steht ein Herbstwochenende mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 19 Grad bevor. Am Freitag ist es in der Uckermark heiter und trocken, sonst wolkig bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Von der Lausitz bis in die Prignitz könne es örtlich etwas regnen. Die Temperaturen erreichen 14 bis 16 Grad. In der Nacht bleibt es meist trocken, die Temperaturen fallen auf 10 bis 7 Grad.

Am Samstag ist es den Angaben zufolge überwiegend heiter, im Südwesten noch bewölkt. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad.

Am Sonntag wird es ebenfalls heiter und trocken. Die Temperaturen sollen erneut bis auf 19 Grad steigen.

Auch am Montag soll sich das freundliche Herbstwetter mit Temperaturen bis zu 18 Grad fortsetzen.