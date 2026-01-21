Eigentlich sollte der Bundeskanzler erneut zum politischen Aschermittwoch nach Apolda kommen. Doch diesmal sagt Friedrich Merz ab. Den Grund können seine Parteikollegen in Thüringen nachvollziehen.

Friedrich Merz war schon mehrfach beim politischen Aschermittwoch in Apolda - etwa 2024. Damals war in Thüringen Wahljahr. Diesmal wird er in Mainz erwartet. (Archivbild)

Apolda - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nicht wie geplant zum politischen Aschermittwoch nach Apolda kommen. Der Kanzler habe seine Teilnahme abgesagt, teilte Thüringens CDU-Generalsekretär Niklas Waßmann auf Anfrage mit. Grund ist nach dpa-Informationen sein ausgefallener Besuch in Rheinland-Pfalz: Vor zwei Wochen wurde eine in Mainz geplante Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands wegen schlechten Wetters abgesagt. Nun wird Merz den Besuch in Rheinland-Pfalz zum politischen Aschermittwoch nachholen - wo genau, steht nach Angaben einer Sprecherin der Bundes-CDU noch nicht fest.

In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Waßmann sagte, die Thüringer CDU habe Verständnis für die Entscheidung des Kanzlers.

Das einst jahrzehntelang von der CDU regierte Rheinland-Pfalz wird seit 1991 von SPD-Ministerpräsidenten geführt. Die Christdemokraten wittern bei der Wahl im März jedoch die Chance, Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) abzulösen.

Statt Merz soll nach dpa-Informationen Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) nach Apolda kommen.