Sie starten bei Notfällen oder zur Verlegung kritisch kranker Patienten: Die Hubschrauber der DRF Luftrettung in Sachsen sind 2025 insgesamt 2.741 Mal alarmiert worden.

Die DRF Luftrettung ist in Sachsen mit Hubschraubern an den Standorten Dresden und Bautzen vertreten. (Archivbild)

Dresden/Bautzen - Die Hubschrauber der DRF Luftrettung sind im vergangenen Jahr in Sachsen häufiger zu Einsätzen gestartet als 2024. Von Januar bis Dezember 2025 wurden die in Dresden und Bautzen stationierten Maschinen zusammen 2.741 Mal alarmiert, wie die DRF Luftrettung mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 2.638 Einsätze gewesen.

Der in Dresden stationierte Hubschrauber kam 2025 1.166 Mal zum Einsatz. Davon entfielen nach Angaben der DRF Luftrettung 1.014 Einsätze auf die Notfallrettung, 152 Flüge dienten dem Transport kritisch kranker oder verletzter Patientinnen und Patienten zwischen Kliniken. 2024 war der dortige Hubschrauber 1.136 Mal alarmiert worden.

Der Standort Bautzen verzeichnete im vergangenen Jahr 1.575 Einsätze. 2024 war der Hubschrauber dort 1.502 Mal alarmiert worden.

Leichter Anstieg bundesweit

Bundesweit verzeichnete die gemeinnützige Organisation 2025 36.407 Einsätze von Hubschraubern und Flugzeugen und damit einen leichten Anstieg gegenüber 2024 (35.850).

Die DRF Luftrettung hat ihren Sitz im baden-württembergischen Filderstadt und betreibt bundesweit mehr als 30 Stationen. Die Crews können demnach alle Einsatzorte im Umkreis von 60 Kilometern innerhalb von maximal 15 Flugminuten erreichen. Neben der DRF Luftrettung betreibt auch der ADAC deutschlandweit Rettungshubschrauber.