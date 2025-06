Ein Schaden an der Oberleitung sorgt für Verspätungen und Ausfälle. Bereits in der Nacht fahren einige Züge nicht. Erst am Mittag soll der Schaden behoben sein.

Störung am Hauptbahnhof Hannover: Einschränkungen am Morgen

Hannover - Am Hannoveraner Hauptbahnhof muss am Morgen mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden. Ein Schaden an der Oberleitung sorgt dafür, dass der Bahnhof seit dem späten Sonntagabend nicht oder nur eingeschränkt angefahren werden kann, wie die Eisenbahngesellschaft Metronom mitteilt. Die Störung solle erst in den Mittagsstunden behoben werden können.

Bahnfahrer sollen sich laut Mitteilung an den aktuellen Fahrplanauskünften orientieren und mehr Zeit für ihre Reise einplanen.