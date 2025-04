Die Spargelkönigin darf beim offiziellen Saisonauftakt in Beelitz nicht fehlen.

Beelitz - Rund um Beelitz hat die Spargelsaison begonnen. In dem größten Anbaugebiet Brandenburgs dreht sich bis zum Sommer alles um das Stangengemüse.

Am Vormittag wurde auf einem Feld des Syringhofes bei Beelitz der offizielle Saisonauftakt gefeiert und Spargel gestochen. Dabei war auch Spargelkönigin Maxi Hiemann.

Brandenburg, Niedersachsen und Bayern sind wichtige Anbauregionen für das Gemüse, das meist unter Folien wächst und per Hand geerntet wird. Heimischen Spargel gibt es an Verkaufsständen in Berlin und Brandenburg aber auch bei Handelsketten. Der Preis liegt je Kilo bei 12 bis 16 Euro, wie der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, sagte.

Die Spargel-Anbaufläche rund um Beelitz verkleinerte sich laut Verein seit 2018 bis jetzt um ein Drittel auf rund 1200 Hektar. Insgesamt wurden 2024 in Brandenburg 20.200 Tonnen gestochen - 2.000 Tonnen weniger als im Vorjahr, wie es vom Amt für Statistik hieß. Die Spargelsaison dauert - zumindest traditionell - bis zum Johannistag am 24. Juni.