Die SV Elversberg hat wieder in der Nachspielzeit zugeschlagen. Beim 1:0-Erfolg gegen Holstein Kiel wird Elfmeterschütze Otto Stange in der Nachspielzeit zum Matchwinner.

Spiesen-Elversberg - Dank eines Last-Minute-Elfmeters von Otto Stange hat die SV Elversberg gegen Holstein Kiel ihren fünften Saisonsieg gefeiert und ist mit nun 16 Zählern punktgleich mit Spitzenreiter SV Darmstadt 98. Am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gelang dem eingewechselten Stange in der Nachspielzeit (90.+5) das späte, aber nicht unverdiente 1:0 (0:0)-Siegtor gegen Holstein Kiel, das nach der vierten Saisonniederlage auf Platz neun rangiert.

Die Saarländer beherrschten vor 8.341 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in der ersten Halbzeit das Spiel und waren die aktivere Mannschaft, verpassten bei mehreren guten Torchancen jedoch die verdiente Führung. Bezeichnend: Elversberg gab im ersten Durchgang fast doppelt so viele Torschüsse ab wie Kiel - traf aber nicht das Tor.

Elversberg mit besseren Chancen, Kiel kontert

Die erste und beste Gelegenheit zur Führung hatte Tom Zimmerschied nach 15 Minuten, bei den Gästen scheiterte Kasper Stie Davidsen aus neun Metern an Elversbergs Keeper Nicolas Kristof.

Zweite Hälfte, ähnliches Bild: Elversberg hatte von den wenigen noch die besseren Möglichkeiten. Kiel verlegte sich weitgehend aufs Kontern, blieb aber bis auf die Chance von Phil Harres ungefährlich. Auch Elversberger Offensivaktionen fehlte lange die nötige Präzision - bis Stange schließlich vom Elfmeterpunkt traf.