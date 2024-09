Spätsommer in Thüringen hält an

Der Hochsommer setzt sich in Thüringen am Wochenende fort. (Archivbild)

Erfurt - Der Hochsommer in Thüringen hält in diesem Jahr auch am ersten Septemberwochenende noch an. Es wird der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig zufolge am Wochenende noch einmal sonnig, trocken und sehr warm. Schon während des Freitags werden Temperaturen bis zu 27 und 30 Grad erwartet, im Bergland bis 27 Grad.

Sonnig, trocken und bis zu 32 Grad am Samstag sowie bis zu 30 Grad am Sonntag setzt sich das Sommerwetter in den folgenden Tagen fort. Allerdings können die Temperaturen in der Nacht stellenweise schon bis auf 13 Grad zurückgehen. Es weht nur ein schwacher Südostwind. Zu Wochenbeginn wird es dann mit kühleren Temperaturen bis 23 Grad und Regen wohl auch herbstlicher.