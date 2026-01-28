Leihspieler Nsoki stieß im Sommer verletzt zu Union. Mittlerweile wieder fit muss sich der 26-Jährige aber weiter in Geduld üben.

Stanley Nsoki (r) will gegen seinen Arbeitgeber mit Union wieder auf die Erfolgsspur zurück. (Archivbild)

Berlin - Stanley Nsoki bleibt bei Fußball-Bundesligist Union Berlin weiter in Lauerstellung. „Klar will jeder Spieler spielen, aber ich muss geduldig bleiben“, sagte die Hoffenheimer Leihgabe vor dem Auswärtsspiel der Berliner in Sinsheim am Samstag (15.30 Uhr/DAZN und Sky). Auch wenn Hoffenheim über eine gute Mannschaft verfüge und mit 39 Punkten auf Platz drei 15 Zähler mehr aufweist als die Köpenicker, will der 26-jährige Franzose in der „PreZero-Arena „gewinnen.“

Der bei Paris Saint-Germain ausgebildete Nsoki, der 2022 vom FC Brügge nach Hoffenheim wechselte, verweist auf den Ruf der Berliner in der Bundesliga. „Es ist kein Vergnügen, gegen Union zu spielen, heißt es“, sagte Nsoki. Er selbst hätte gerne häufiger geholfen, dieses Standing zu unterstreichen, kam allerdings an der Wuhle noch nicht richtig zum Zug.

Bisher lediglich vier Einsätze

Mit einer Verletzung war der Defensivspieler nach Berlin gekommen, auch in der Erwartung, dass er einen Platz der beiden wechselwilligen Danilho Doekhi oder Diogo Leite beerben könnte. Doch die Wechselträume des Niederländers und des Portugiesen lösten sich in Luft auf und Nsoki musste sich hinten anstellen.

Lediglich vier Einsätze über gerade knapp 130 Minuten ohne Nachspielzeiten sind notiert. Dabei gelangen Nsoki immerhin ein Treffer beim 1:3 in Wolfsburg und eine Vorlage beim 1:1 beim VfB Stuttgart vor eineinhalb Wochen.

Bis zum Sommer kann sich die Leihgabe noch in Berlin präsentieren, um Union anzulocken, die Kaufoption zu ziehen. Eine Ungewissheit verspürt der französische Juniorennationalspieler nicht. „Ich fokussiere mich auf die Gegenwart und das nächste Spiel“, sagte Nsoki, „wenn die Zeit kommt, dann werden wir uns zusammensetzen, aber die Zeit ist noch nicht gekommen.“