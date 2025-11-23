Zwei Spaziergänger sind mit ihrem Hund unterwegs. Plötzlich bemerken sie Schmerzen – Schrotkugeln verletzen beide leicht. Wer ist dafür verantwortlich?

Großefehn - Zwei Spaziergänger sind bei einer Treibjagd im Landkreis Aurich durch Schrotkugeln leicht verletzt worden. Die 42 Jahre alte Frau wurde an der Stirn getroffen, der 45 Jahre alte Mann am Arm, wie die Polizei mitteilte. Die Kugeln seien aber nicht in den Körper eingedrungen. Der Unfall ereignete sich am Samstag in Großefehn.

Die beiden Spaziergänger waren laut Polizei mit ihrem Hund unterwegs, als sie nach einem Schuss Schmerzen bemerkten. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass es vor Ort eine Treibjagd gab. Eine Jägerin räumte ein, den Schuss abgegeben zu haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten kontrollierten die waffenrechtlichen Unterlagen sowie das Schrotgewehr der 40-Jährigen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.