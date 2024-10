Quedlinburg - Juliane Kleemann und Andreas Schmidt führen weiter die SPD in Sachsen-Anhalt an. Bei einem Parteitag in Quedlinburg bestätigten die Delegierten die seit 2020 bestehende Doppelspitze. Die 54-jährige Landtagsabgeordnete Kleemann aus der Altmark setzte sich gegen die ebenfalls kandidierende Politikwissenschaftlerin und Landtagsabgeordnete Elrid Pasbrig durch. Kleemann erhielt 69,44 Prozent der Stimmen, Pasbrig 29,63 Prozent. Es gab eine Enthaltung.

Der 54-jährige Merseburger Landtagsabgeordnete Schmidt kam auf 75,24 Prozent der Stimmen. Weitere männliche Mitbewerber gab es nicht.

Auf dem Parteitag, der bis zum Samstag läuft, will sich die SPD auch inhaltlich positionieren. Bei den Kommunal- und Europawahlen im Juni musste die Partei Verluste hinnehmen. Danach wurden Rufe nach Veränderung laut. Die SPD regiert in Sachsen-Anhalt seit 2021 gemeinsam mit der CDU und der FDP. Die nächste Landtagswahl steht in zwei Jahren an.