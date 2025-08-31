Die Berliner SPD versammelt sich hinter ihrem designierten Spitzenkandidaten für die Wahl 2026. Welche Pläne er für Berlin hat, verrät Steffen Krach schon in Kürze.

Steffen Krach ist seit 2021 Regionspräsident der Region Hannover und strebt nun eine neue Aufgabe in Berlin an.

Berlin - Der Berliner SPD-Landesvorstand hat der Nominierung von Steffen Krach als Spitzenkandidat für die Wahl 2026 zugestimmt. Das rund 40 stimmberechtigte Mitglieder zählende Gremium folgte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Sondersitzung einstimmig - bei einer Enthaltung - dem Vorschlag der Parteiführung. Diese hatte den 46-Jährigen am vergangenen Mittwoch ebenfalls einstimmig nominiert.

Krach ist seit 2021 Regionspräsident in seiner Geburtsstadt Hannover. Zuvor war er viele Jahre im Berliner Politikbetrieb tätig, darunter zwischen 2014 und 2021 als Staatssekretär für Wissenschaft. Endgültig zum Spitzenkandidaten gekürt werden soll Krach am 15. November auf einem Parteitag. Das dürfte dann nur noch Formsache sein.

Kandidat soll SPD wieder ins Rathaus führen

Krach soll bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September 2026 den seit vielen Jahren anhaltenden negativen Trend bei der Berliner SPD umkehren und das Rote Rathaus zurückerobern. Dort ist seit 2023 Kai Wegner Regierender Bürgermeister, dessen CDU gemeinsam mit der SPD als Juniorpartner koaliert. Als sicher gilt, dass Parteichef Wegner die CDU erneut als Spitzenkandidat in die Wahl führt.

Eine Art erstes Fernduell liefern sich beide Politiker bereits an diesem Montag. Krach stellt sich am Morgen auf einer Pressekonferenz den Berliner Medien vor und skizziert dabei seine Vorhaben und politischen Schwerpunkte als designierter Spitzenkandidat. Wegner äußert sich praktisch parallel auf einer Sommerpressekonferenz im Rathaus zu aktuellen Themen und gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate.