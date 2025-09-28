Mit deutlichem Vorsprung gewinnt die AfD mit ihrem Kandidaten die Bürgermeister in Eisenhüttenstadt. Wer das Amt künftig ausübt, wird aber erst im Oktober entschieden.

Eisenhüttenstadt - Die Stadt Eisenhüttenstadt muss ihren neuen Bürgermeister in einer Stichwahl im Oktober bestimmen. Dann treten Maik Dipold von der AfD und Marko Henkel (SPD) an. Dipold hat am Sonntag mit rund 38 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Henkel kam auf rund 27 Prozent der Stimmen.

Insgesamt waren vier Kandidaten bei der Hauptwahl angetreten. Keiner erreichte die nötige Stimmenmehrheit von mehr als 50 Prozent. Die Stichwahl ist für den 12. Oktober angesetzt.

Eisenhüttenstadt wurde 1950 als sozialistische Musterstadt der DDR gegründet und ist als Standort der Stahlindustrie bekannt. Nach einem deutlichen Bevölkerungsschwund leben dort um die 24.000 Einwohner. Bei der Bundestagswahl im Februar schnitt die AfD in der Stadt am besten ab.