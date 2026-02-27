Die SPD unter Ministerpräsident Dietmar Woidke und die CDU unter Landeschef Jan Redmann sind in Brandenburg auf den letzten Metern der Koalitionsverhandlungen (Archivbild).

Potsdam - SPD und CDU stehen in Brandenburg vor einer Einigung über den Koalitionsvertrag. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gelten keine größeren bisherigen Konfliktfelder mehr als offen. Die beiden Parteien beraten noch über das Personal im Kabinett. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und CDU-Landeschef Jan Redmann wollen den Koalitionsvertrag am Mittwoch vorstellen, wie aus einer Einladung der Landespressekonferenz hervorgeht.

Ursprünglich sollte das rot-schwarze Vertragswerk schon am Montag der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Wir nehmen uns die Zeit, die es für eine gründliche und gute Arbeit braucht“, teilten die Generalsekretäre Kurt Fischer (SPD) und Gordon Hoffmann (CDU) mit. „Es besteht kein Grund zur Eile.“ Im Januar war die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition nach mehreren Austritten aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der BSW-Fraktion zerbrochen.